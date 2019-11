The Libertines-zanger Pete Doherty is in de nacht van donderdag op vrijdag met drugs op zak opgepakt in Parijs, schrijft het Franse blad Le Point.

Doherty, die volgens het blad op het moment van zijn arrestatie onder invloed van zowel alcohol als drugs was, had 2 gram cocaïne bij zich.

De veertigjarige zanger zou zich enigszins hebben verzet bij zijn arrestatie, maar was niet gewelddadig.

Doherty heeft een lang verleden met drugs. Hij zat al verschillende keren in afkickklinieken en werd meerdere keren opgepakt in verband met drugsbezit.