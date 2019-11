Actrice Imanuelle Grives is vrijdag veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee jaar en een geldboete van 8.000 euro. Ze is zeker niet de eerste beroemdheid die een celstraf krijgt opgelegd. NU.nl maakte een overzicht van sterren die hun carrière noodgedwongen moesten pauzeren.

Martha Stewart

In 2004 zat de televisiekok en lifestylegoeroe vijf maanden vast vanwege het verstoren van een onderzoek rondom haar handel in aandelen. Na haar celstraf keerde ze weer terug op televisie, onder meer met The Martha Stewart Show.

Wesley Snipes

De actiester uit Blade en Passenger 57 werd in 2009 veroordeeld voor belastingontduiking. Na drie jaar kwam hij vrij. Inmiddels is hij weer in films en series te zien, waaronder The Expendables 3 en recentelijk de Netflix-film Dolemite Is My Name.

Lil' Kim

De rapper zat tussen 2005 en 2006 tien maanden vast vanwege meineed. Ze bleek in een rechtszaak te hebben gelogen over de aanwezigheid van twee vrienden bij een schietpartij in 2004. Tijdens haar gevangenisstraf bracht ze het album The Naked Truth uit. Afgelopen oktober verscheen voor het eerst in veertien jaar tijd een nieuw studioalbum.

Christian Slater

De acteur bracht in 1997 drie maanden in de gevangenis door nadat hij zijn toenmalige vriendin en een politieagent aanviel. In 1989 zat Slater ook al tien dagen achter de tralies voor rijden onder invloed. De acteur was na zijn tijd in de gevangenis weer veelvuldig te zien in films en series als The West Wing, Mr. Robot en Dear John.

Chris Brown

Nadat de rapper in 2009 een voorwaardelijke straf had gekregen vanwege het mishandelen van zijn toenmalige vriendin Rihanna, overtrad hij in 2014 de opgelegde voorwaarden. Hij kreeg een celstraf van 131 dagen, waarvan hij er uiteindelijk 108 uitzat. Brown heeft sindsdien vier studioalbums uitgebracht, waarvan Indigo het meest recente is.

Mike Tyson

In 1992 werd de bokser vanwege verkrachting veroordeeld tot zes jaar gevangenisstraf. Tyson kwam in 1995 vervroegd vrij en ging weer de ring in, waar hij nog regelmatig succesvol was. Zelf heeft hij altijd zijn onschuld volgehouden.

Sean Penn

Nadat hij een figurant had geslagen op de set van de politiefilm Colors, werd de acteur in 1987 veroordeeld tot een celstraf van zestig dagen. Penn pakte zijn acteercarrière daarna weer op en was onder meer te zien in de succesvolle films I Am Sam, Milk en Gangster Squad.

Lil Wayne

De rapper werd in 2010 veroordeeld tot een jaar gevangenisstraf wegens verboden wapenbezit, waar hij in 2007 voor werd gearresteerd. Wayne bekende schuld in de zaak in ruil voor strafvermindering. Dat hielp: de rapper hoefde uiteindelijk maar acht maanden de gevangenis in.