Anouk en Lil' Kleine kunnen niet meer samenwerken, Jan de Hoop wordt van de buis gehaald en Britt Dekker kan niet tegen kritiek. Een overzicht van de entertainmentwereld van afgelopen week.

In het leven kom je mensen tegen met wie het niet botert. Niet iedereen kijkt op dezelfde manier tegen de wereld aan en dat is prima, maar dat zorgt zo af en toe voor flinke botsingen. Ruziemaken is nooit gezellig en op de werkvloer is dat nog problematischer: niet alleen de betrokkenen hebben er last van, maar ook ieder andere collega die ertussenin zit.

Bekende Nederlanders zijn uiteindelijk ook maar mensen en dus gaat het ook bij hen wel eens fout. Van de acteurs, zangeressen en presentatoren van deze wereld wordt door het publiek toch vaak verwacht dat het altijd gezellig is, maar feit blijft dat ook die mensen wel eens last hebben van een mindere dag.

Een woordenwisseling kan dan enorm opluchten: even alle nare gedachten eruit en we gaan weer verder. Maar als het twee mensen zijn die sowieso niet op hun mondje gevallen zijn, kan het uit de hand lopen en dat zagen we afgelopen week bij Anouk en Lil' Kleine gebeuren.

De zangeres zou tijdens de opnames van The voice of Holland gezegd hebben dat ze de rapper niet zo'n goede coach vindt en dat is uiteraard volledig in het verkeerde keelgat geschoten bij hem. Bij RTL Boulevard werd verteld dat Lil' Kleine er vervolgens voor koos zijn collega uit te schelden "voor het oudste beroep van de wereld, in combinatie met een ernstige ziekte". Wat dat dan precies was, mag u zelf bedenken.

Dat er best wat voordeel zit in zo'n relletje, omdat mensen toch de televisie aanzetten om te kijken hoe de juryleden elkaar de tent uit vechten, is natuurlijk mooi meegenomen, maar de problemen zullen groter zijn. Als twee mensen absoluut niet bij elkaar in één ruimte willen zijn, waar momenteel sprake van lijkt te zijn, is het immers moeilijk nog een finale te filmen.

Aan Lil' Kleine ligt het niet, zo maakte hij donderdag duidelijk in De Coen & Sander-show: hij wil gewoon door. "Ik wil me focussen op The Voice. Ik ben helemaal niet uit op ruzie. Ik vind dat de media zich genoeg hebben geuit, ik vind dat Anouk zich genoeg heeft geuit en daar laat ik het lekker bij. Als je maar weet dat ik niet voor de ruzie kom, maar gewoon voor The Voice."

RTL heeft er goede hoop in dat het weer goedkomt, maar de kou is vooralsnog niet uit de lucht. Gelukkig hebben ze nog even: de liveshows worden pas in 2020 opgenomen.

De hoop totaal verloren, of niet?

Iedereen gunde het Jan de Hoop: na dertig jaar 's ochtends bij de mensen thuis het nieuws brengen, nu eindelijk zijn eigen televisieprogramma. De nieuwslezer bij het Ontbijtnieuws ging een quiz presenteren bij RTL 5 en iedereen moest kijken.

Maar waar Jans fanbase enorm is, bleek die niet groot genoeg om de kijkers ook te bereiken. De eerste aflevering van Jan Houdt Hoop werd door 173.000 mensen bekeken en werd helemaal kapot geschreven door recensenten.

Het programma was volgens critici ver beneden het peil van Nederlands favoriete nieuwslezer en eigenlijk was het onacceptabel dat het nog werd uitgezonden. Wie bedacht had dat dit zo op televisie kon, was helemaal gek.

Dat vond Jan zelf ook. Die belde na de uitzending naar RTL-baas Peter van der Vorst en vroeg om direct te stoppen met het uitzenden van het programma.

"Ik was zo ontevreden over het eindresultaat dat ik Peter van der Vorst verzocht het van de buis te halen. Ook hij vond het niet goed en besloot het per direct te stoppen. We blijven praten over een programma waar we wel blij van worden", verklaarde Jan op Twitter.

Zijn collega's vonden het toch een beetje raar. Had Jan tijdens de opnames niet al door dat het niet zo goed was? Of had Jan op z'n minst niet de uitzending kunnen zien voor de boel werd uitgezonden en hij zo in het openbaar voor schut werd gezet?

De antwoorden bleven uit, ook in RTL's eigen programma Boulevard. Jan is de hoop gelukkig nog niet verloren en blijft geloven in een nieuw format dat wél bij hem past.

Niet iedereen kan je leuk vinden

In het leven hoor je toch het liefst dat alles wat je doet fantastisch is. Je werk, je privéleven, of je school: het is niet voor niets dat sociale media volstaan met succesverhalen. Het leven is gewoon veel leuker als alles goed gaat.

Kritiek krijgen is dan rot. Net als je het gevoel hebt dat je de boel een beetje op orde hebt, krijg je te horen dat iets toch niet helemaal lekker verliep, of dat je iets anders had moeten aanpakken. Ja ja, van je fouten moet je leren, maar fouten maken is gewoon niet leuk.

Er zijn mensen die van kritiek leveren hun werk hebben gemaakt. Die kijken met een berekenende blik naar films, luisteren naar muziek of eten een bordje leeg in een restaurant en bepalen dan wat ze er van vinden in een uitvoerig stuk of televisieprogramma. Schijnbaar hebben wij als mensen daar behoefte aan: waarom zouden kranten en tijdschriften anders helemaal volstaan met meningen?

Britt Dekker snapt dat principe, maar echt blij wordt ze er niet van. De presentatrice en realityster uitte zich deze week woedend over de recensie die AD-columniste Angela de Jong schreef over haar nieuwe realityreeks bij SBS6.

"Velen van jullie kennen haar niet, maar in ons vak heb je Angela. Wat ze vaak probeert en doet is presentatoren en programma's kapotmaken met haar stukjes. Soms schrijft ze zoveel over iemand dat diegene daar helemaal aan onderdoor gaat. Ik lees het vaak met een steen in mijn maag omdat je dat diegene niet gunt. Ik wilde er al heel lang wat over zeggen maar dan ben je toch bang dat ze jou ook pakt, maar dat is nu toch al het geval", aldus Britt op Instagram.

Hoewel de presentatrice zegt dat ze snapt dat Angela ook haar geld moet verdienen en een gezin moet runnen, vindt ze het raar dat het over de rug van anderen moet. Dat er mensen boos reageren op de column van Angela, noemt Britt dan ook "mooi".

Angela bedoelt het allemaal echt niet zo, maakte ze duidelijk in de ochtendshow van AD: ze vindt Britt een hartstikke leuk mens, maar het programma zat gewoon niet goed in elkaar en dat is zonde van de talenten van Britt. Blijkt toch iedereen fan van Britt.