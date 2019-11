Ashley Graham heeft woensdag per ongeluk verklapt dat ze in verwachting is van een jongen. In de talkshow van Ellen DeGeneres werd het model geconfronteerd met een spervuur van vragen en onthulde ze per ongeluk het geslacht van haar ongeboren kind.

Nadat Graham het geslacht van haar ongeboren kind spontaan had verklapt, riep ze uit: "Ja! Ik krijg een jongetje!" Hierop gaf het aanwezige publiek een groot applaus. "Heb ik zojuist Ashley Graham erin geluisd door haar het geslacht van haar baby te laten vertellen?", vraagt Ellen DeGeneres donderdag op Instagram bij het videofragment uit haar show.

In augustus liet Graham aan haar volgers op Instagram weten dat zij en haar echtgenoot Justin Ervin hun eerste kind verwachten. "Het leven gaat nog mooier worden", schreef het model toen.

Graham deed onder andere fotoshoots voor Harper's Bazaar en Sports Illustrated.