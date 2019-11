Rapper Drake is zijn eigen cannabisbedrijf begonnen. Het bedrijf More Life Growth gaat opereren vanuit het Canadese Toronto, meldt The Hollywood Reporter donderdag.

De cannabisproducten richten zich volgens een verklaring van het bedrijf op "wellness, ontdekking en persoonlijke groei".

"Het idee om iets speciaals op te kunnen bouwen in een almaar groeiende industrie is inspirerend", aldus de rapper. "Meer leven en meer zegeningen."

Het bedrijf van de 33-jarige Canadese artiest is een samenwerking aangegaan met Canopy Growth, een grote speler in de cannabisproductie. Bierfabrikant Corona heeft 5 miljard dollar (ongeveer 4,5 miljard euro) in Canopy Growth geïnvesteerd.

Drake treedt met zijn cannabisonderneming in de voetsporen van onder anderen JAY-Z, Whoopi Goldberg, Melissa Etheridge en Snoop Dogg. Cannabis is sinds oktober 2018 legaal in Canada.