Jorik Scholten, beter bekend als Lil' Kleine, zegt niet te hebben gevochten met zijn The voice of Holland-collega Anouk. De rapper zegt daarnaast niet uit te zijn op ruzie. Dat vertelde hij donderdag in De Coen en Sander Show op Radio 538.

"Ik wil me focussen op The voice", zei Scholten. "Ik ben helemaal niet uit op ruzie. Ik vind dat de media zich genoeg hebben geuit, ik vind dat Anouk zich genoeg heeft geuit en daar laat ik het lekker bij."

De rapper zegt met "veel plezier" het tiende seizoen te hebben gemaakt. "En dat gaan we ook met heel veel plezier afmaken ook."

Eerder deze week kwam RTL Boulevard met het gerucht dat de twee The voice-coaches in een ruzie waren beland.

In het entertainmentprogramma werd gesuggereerd dat Lil' Kleine Anouk zou hebben uitgescholden en dat het daarna tot een gevecht kwam, waarna de opnames stilgelegd moesten worden. Anouk zou daarna gezegd hebben niet meer met de rapper in één ruimte te willen zijn.

Het voorval vond volgens ingewijden plaats tijdens de opnames van de talentenjacht. De knock-outfase van het programma werd vervolgens opgenomen met gastcoaches, onder wie Marco Borsato en Angela Groothuizen, die eerder kandidaten begeleidden in het programma.

Volgens RTL is hiervoor gekozen omdat dit het tiende seizoen betreft, maar volgens Shownieuws was het doel hiervan dat Lil' Kleine en Anouk niet tegelijk in de studio aanwezig hoefden te zijn.

RTL wilde niet kwijt wat er precies is voorgevallen tussen de twee artiesten en wat de aanleiding van de ruzie was. De zender gaat dan ook niet in op geruchten die werden besproken in RTL Boulevard. De zender sprak van een "aanvaring" en zei dat de kou tussen de twee nog niet uit de lucht is.