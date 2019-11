Rapper T.I. heeft verklaard dat hij het maagdenvlies van zijn achttienjarige dochter heeft laten onderzoeken. Volgens de artiest wil hij haar voor slechte beslissingen behoeden, schrijft TMZ.

De Amerikaanse rapper, echte naam Clifford Harris, vertelde in de podcast Ladies Like Us dat hij zijn dochter Deyjah meerdere malen heeft vergezeld tijdens jaarlijkse bezoeken aan de gynaecoloog.

Hoewel de podcastmakers aanvankelijk dachten dat hij een grapje maakte, liet Harris weten dat hij zijn dochter sinds haar zestiende verjaardag heeft laten onderzoeken. De jonge vrouw is inmiddels achttien jaar oud en is volgens haar vader nog steeds maagd.

De geraadpleegde arts zou de rapper ervan hebben willen overtuigen, dat vrouwen hun maagdenvlies ook door paardrijden of andere sportieve activiteiten kunnen scheuren. "Maar ik zei; 'Luister, dokter. Ze rijdt geen paard en doet niet aan sport. Controleer het maagdenvlies en geef me de uitslag'", aldus T.I.

Volgens medische specialisten, waaronder de GGD in Nederland, zegt het maagdenvlies niets over of iemand wel of geen seks heeft gehad.