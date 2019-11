Juvat Westendorp en Kimberly Maasdamme zijn niet langer een stel. De danser en acteur vertelt in Koffietijd dat de twee al enkele maanden uit elkaar zijn.

Toen Westendorp in het praatprogramma de vraag kreeg of hij last heeft van een sleur in zijn relatie, gaf hij toe dat zijn relatie met de The voice of Holland-deelnemer al enige tijd voorbij is.

Hij zegt dat de sleur in ieder geval niet de oorzaak van hun breuk was en benadrukt dat er geen sprake is van ruzie tussen de twee. "Kim is een geweldig mooie, lieve vrouw, zowel van buiten als van binnen", aldus Westendorp.

De danser die doorbrak dankzij zijn deelname aan So You Think You Can Dance laat weten dat ze er bewust voor hebben gekozen de publiciteit niet op te zoeken na hun breuk.

Westendorp en Maasdamme zijn iets meer dan een jaar samen geweest.