Anna Drijver en Benja Bruijning hebben een zoon gekregen. Het kind heet Jona, laat het acteurskoppel donderdag aan RTL Boulevard weten.

Drijver en Bruijning kregen in november 2016 al hun dochter Lea.

"Wij zijn dolgelukkig en Lea is een trotse en lieve grote zus voor hem", laten de ouders aan het entertainmentprogramma weten. De twee zijn inmiddels negen jaar samen.

De actrice speelde onder meer een hoofdrol in Komt een vrouw bij de dokter. Ze was afgelopen seizoen te zien in de theaterbewerking van de hitserie Borgen. Bruijning is onder meer bekend van zijn rol in Alles is familie.