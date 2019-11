Volgens Robyn Crawford, een van de beste vrienden van Whitney Houston, was haar beroemde vriendin verliefd op Eddie Murphy. In het boek dat Crawford schrijft over de overleden zangeres beweert ze dat Murphy wilde dat Houston niet ging trouwen met Bobby Brown.

Crawford schrijft volgens People in haar boek A Song for You dat Houston gedurende haar relatie met Brown eigenlijk meer interesse had in Eddie Murphy. "Maar hij hield de boot af."

Het kwam uiteindelijk toch tot een geplande afspraak tussen de zangeres en de komiek. Murphy zou bij haar dineren, maar hij kwam nooit opdagen en Houston was er volgens Crawford "kapot van".

Desondanks kreeg de zangeres op 18 juli 1992, de dag dat zij ging trouwen met Brown, een telefoontje van Murphy. "Hij belde Whitney om te vertellen dat ze een fout maakte. Maar toch besloot ze om haar huwelijk door te laten gaan."

Brown beweerde in 2016 dat Houston een romantische relatie had met Crawford. De in 2012 overleden zangeres heeft Brown ervan beschuldigd haar gedurende hun huwelijk van veertien jaar te hebben mishandeld. In 2003 werd hij gearresteerd voor huiselijk geweld.