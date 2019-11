Een rommelmarkt die Chris Brown organiseerde voor zijn woning in Los Angeles is woensdag bijna stopgezet door de politie. De zanger zou geen vergunning hebben om zijn spullen aan anderen te verkopen, iets dat later een onjuiste aanname bleek.

Brown kondigde dinsdag op sociale media de verkoop aan van een deel van zijn merkspullen. De politie kreeg volgens TMZ hierdoor hoogte van het evenement en bracht woensdag een bezoek aan de yard sale (een bekend Amerikaans fenomeen waarbij particulieren in hun voortuin of garage spullen verkopen, red.).

Een politieagent zou dinsdag al naar het huis van Brown zijn gegaan om hem te melden dat de verkoop niet door kon gaan, omdat hij geen vergunning zou hebben. Die had de artiest inderdaad niet en hij schakelde zijn advocaat in, die ontdekte dat deze vergunning helemaal niet nodig was.

Volgens bronnen zou de politie woensdag alsnog naar het huis van Brown zijn gegaan om te proberen de rommelmarkt tot een einde te brengen. Als reden hiervoor gaven ze de enorme toeloop van mensen, maar woensdagochtend (plaatselijke tijd) waren er nog geen vijftig mensen aanwezig.

Dit aantal nam volgens TMZ al snel toe, waardoor de politie in de straat zou blijven rondrijden om de veiligheid in de gaten te houden. Aanwezigen laten aan de entertainmentsite weten dat slechts tien mensen tegelijkertijd de verkoop mogen bezoeken. Het is niet bekend of Brown zelf ook bij het evenement aanwezig was.