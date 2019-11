Ron Perlman (69), bekend van onder meer de film Hellboy, gaat na 38 jaar scheiden van zijn vrouw Opal Stone. Enkele maanden geleden werd de acteur zoenend gezien met zijn tegenspeelster Allison Dunbar.

Volgens rechtbankdocumenten die door TMZ zijn gepubliceerd, is de scheiding al sinds mei rond. Perlman zal alimentatie betalen aan Stone, die werkzaam is als sieradenontwerper.

Het koppel trouwde in 1981 op Valentijnsdag en kreeg twee kinderen: dochter Blake (nu 35 jaar) en zoon Brandon (nu 29).

Eind mei werd Perlman zoenend gezien met de in 1977 geboren actrice Allison Dunbar, met wie hij speelt in de serie StartUp. Dunbar deelde na die tijd ook een paar foto's met Perlman en zijn dochter op sociale media.

De acteur, die in onder meer Sons of Anarchy en Hand of God speelde, heeft het nieuws nog niet zelf bevestigd.