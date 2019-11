Jaimie Vaes nam kortstondig haar intrek in haar huis op Ibiza om te wennen aan het moederschap. "Je wil niet falen", zegt ze in een interview met Glamour.

De 29-jarige Vaes, die getrouwd is met rapper Lil' Kleine, laat in het interview weten dat ze een maand na de bevalling van hun kind oververmoeid raakte en daarnaast aan een ontstoken borst leed.

Na overleg met haar moeder besloot Vaes naar Ibiza te vliegen en te stoppen met borstvoeding geven.

"Niet alleen omdat ik hem toen nét iets meer uit handen kon geven, maar ook omdat ik me weer meer Jaimie voelde. Vrij snel daarna ben ik met Lío naar mijn tweede thuis op Ibiza gegaan. Ik dacht: daar kan ik lekker op mijn gemak moeder worden."

'Laat me het dan maar lekker uitzoeken'

Vaes voelde zich in Nederland te veel bekeken om rustig aan het moederschap te wennen: "Je wil niet falen. En bij ons is het nu eenmaal zo dat als wij even gingen lunchen in de Cornelis Schuytstraat, de hele wereld meteen met zúlke ogen zat te kijken naar hoe ik een flesje gaf. Dat vond ik lastig. Ik dacht: laat me het dan maar lekker daar uitzoeken, in het zonnetje, dat is voor iedereen relaxter."

Nu het kind al enkele maanden oud is, begint ook het moederschap wat eenvoudiger te worden: "Ik heb gewoon een tijdje nodig gehad om te wennen aan het feit dat niks meer om mij draait, haha. En dan heb ik nog mijn nicht Jill die me voortdurend bijstaat. Echt hoor, ik heb zó veel respect gekregen voor single moms (alleenstaande moeders, red.)! Ik kan me niet voorstellen dat ik dit zonder Jorik (Scholten, de echte naam van Lil' Kleine, red.) zou moeten doen. Niet normaal, petje af."