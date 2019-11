Kim Kardashian heeft dinsdag als verrassing voor de 64e verjaardag van haar moeder, Kris Jenner, voor één dag het huis in de wijk Beverly Hills in Los Angeles gehuurd waar Jenner al haar kinderen heeft grootgebracht. Beelden van de verrassing deelt de realityster woensdag via Twitter.

"Voor haar verjaardag had ik een kleine lunch gepland, met alleen haar kinderen en haar meest intieme vrienden", aldus Kardashian over de verrassing voor haar moeder, die jarig is op 5 november. "Toen iedereen er was vertelde ik ze dat de locatie op de uitnodiging niet de plek was waar we zouden eten. Zodra iedereen het echte adres zag, raakte de ruimte gevuld met tranen: ik had het huis van onze kindertijd gehuurd."

"Al onze herinneringen komen hier vandaan, in het bijzonder met onze vader", gaat Kardashian verder. "Hier is ieder kind van de Kardashian familie geboren. Dit huis heeft ons gemaakt tot wie we zijn."

Kardashian maakte speciaal voor de gelegenheid aanpassingen aan haar geboortehuis en huurde iedere auto die haar ouders ooit in bezit hadden. "Ik maakte een tafelaken met hetzelfde bizarre motief als het behang dat we vroeger hadden. Ik zorgde dat de auto's precies zo geparkeerd stonden als mijn ouders ze zouden hebben neergezet, met replica's van de kentekenplaten, inclusief de 2 DIE 4-kentekenplaat die mijn moeder had", zo vertelt Kardashian.

Kardashian voelde veel emotie rondom de verrassing voor haar moeder. "Dit was de meest bijzondere, nostalgische dag van mijn leven. We voelden de aanwezigheid van mijn vader (Robert Kardashian overleed in 2003, red.), die op deze dag met ons meegenoot. Tijdens de lunch was ik mijn emoties de baas, nadat ik tijdens het plannen van dit alles wel had moeten huilen. Maar aan het einde van de verrassing ging ik naar mijn oude badkamer, deed de deur dicht en huilde keihard."

Ook Kardashian's halfzus Kylie Jenner was aanwezig bij de lunch. Ze deelde een foto van de tafeldekking, met tafellaken in het motief van het vroegere behang van het huis.