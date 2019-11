Aad van Toor, die bekend werd als acrobaat Adriaan als onderdeel van het duo Bassie en Adriaan, heeft zijn pols gebroken. Hij liep de breuk op na een val op zijn stenen terras.

"Vroeger hoorde ik na zo'n val een schaterlach uit de zaal, nu alleen gekraak", schrijft de 76-jarige Van Toor op zijn website.

"Resultaat, een gebroken pols. Die is inmiddels geopereerd en met behulp van ijzerdraad en gips ben ik daar zes weken zoet mee..."

Van Toor trekt een vergelijking met zijn Bassie en Adriaan-tijd, waarin ze "uitstekende valbreekspecialisten" waren.

"Als we ons lieten vallen zag het eruit alsof we alle botten braken, maar we vielen zo geraffineerd dat we niets voelden. 25 jaar lang maakten we met ons gooi en smijtnummer enorme smakken. We vielen zo hard dat het publiek dacht: die gaan straks in het gips naar huis. Maar dat gebeurde nooit."

In april moest Van Toor onder het mes toen bleek dat zijn hoofdslagader bijna volledig was dichtgeslibd, zo werd eind oktober bekend.