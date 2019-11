Angelina Jolie heeft zichzelf weer gevonden dankzij haar kinderen. In een interview met Harper's Bazaar vertelt de actrice dat ze veel van de kracht van haar zoons en dochters leert.

Jolie legt uit dat mensen die open, nieuwsgierig en wild zijn soms juist gesloten worden door de pijn die het leven kan veroorzaken. "Mijn kinderen kennen mijn ware ik en ze hebben mij geholpen mezelf terug te vinden en te omarmen", stelt ze.

Ze is van mening dat haar kinderen het de afgelopen jaren ook niet gemakkelijk hebben gehad. "Ze hebben een hoop meegemaakt. Ik leer van hun kracht. Als ouders moedigen we onze kinderen aan om volledig zichzelf te zijn en te doen wat goed voelt in hun hart, maar zij willen tegelijkertijd hetzelfde van ons."

Jolie blikt in het interview terug op de zware tijd die ze achter de rug heeft, onder meer na haar scheiding van Brad Pitt in 2016. "Mijn lichaam heeft veel te verduren gekregen in het afgelopen decennium en vooral de laatste vier jaar. Ik heb zowel zichtbare als onzichtbare littekens als gevolg. De onzichtbare zijn moeilijker om mee om te gaan." Toch heeft ze hoop voor de toekomst: "Ik voel het bloed terugkeren in mijn lichaam."

Pitt en Jolie, die in 2006 hun relatie bevestigden en in 2014 trouwden, maakten in september 2016 bekend te gaan scheiden. De scheidingsprocedure sleepte zich tot eerder dit jaar voort. Ze hebben samen zes kinderen. Jolie adopteerde in 2002 zoon Maddox (18), die in 2008 ook door Pitt officieel werd geadopteerd. Jolie en Pitt adopteerden ook zoon Pax (15) in 2007 en dochter Zahara (14) in 2005. Jolie beviel in 2006 van dochter Shiloh (13). In 2008 kreeg ze de nu elfjarige tweeling Knox en Vivienne.