Gordon heeft voor de derde keer besloten dat hij van zijn woning in Blaricum af wil. De zanger zegt op Instagram dat hij het huis binnen nu en een week te koop zet omdat het tijd is voor verandering.

Bij een video van zichzelf in het zwembad van het huis schrijft de zanger en presentator dat hij nu definitief afscheid gaat nemen van het huis. "Het waren twintig mooie jaren, maar nu wil ik plaats maken voor een andere periode en de herinneringen koesteren."

In de video zelf maakt Gordon grapjes over de wilde feesten die in het zwembad hebben plaatsgevonden. "Nu een ander leven dus, ook leuk."

De zanger liet zich dit jaar opnemen in een verslavingskliniek en gebruikt sinds enkele maanden geen drugs meer. "Tijd om het verleden achter me te laten", aldus de zanger, die al een woning in Amsterdam heeft boven één van zijn eigen horecazaken.

Het is niet de eerste keer dat Gordon de woning te koop zet: in 2013 probeerde hij het ook al, maar vond toen geen koper. In 2016, toen hij ruim 2,9 miljoen euro vroeg voor de villa, vond hij die wel, maar besloot hij toch af te zien van de verkoop. "Hier word ik oud", aldus de presentator destijds. Het is niet bekend hoeveel hij dit keer vraagt voor het huis.