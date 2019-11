Alec Baldwin, die vorig jaar werd opgepakt na een ruzie over een parkeerplaats, klaagt de man met wie hij het geschil had aan voor laster, blijkt dinsdag uit documenten in handen van TMZ. De man beweert namelijk dat Baldwin hem heeft geslagen, wat de acteur met klem ontkent.

Volgens Baldwin heeft Wojciech Cieszkowski meerdere malen gelogen over wat er precies is gebeurd bij de ruzie over de parkeerplaats. Cieszkowski zou met zijn auto de parkeerplaats ingedraaid zijn die de acteur op het oog had en daarbij bijna Baldwins vrouw en kind hebben geraakt.

Baldwin geeft toe dat hij Cieszkowski een duw heeft gegeven, maar ontkent het verhaal dat hij een klap heeft uitgedeeld. Cieszkowski zou tegen agenten ter plaatse hebben gezegd dat hij was mishandeld. Baldwin beschikt op zijn beurt over camerabeelden die het tegendeel lijken te bewijzen.

Baldwin sloot eerder een overeenkomst met de openbaar aanklager en werd veroordeeld voor bedreiging en intimidatie. Hij moest verplicht een aantal therapiesessies volgen om zijn woede onder controle te krijgen.