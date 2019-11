De Britse actrice Kate Beckinsale (46) gaat niet langer door het leven als getrouwde vrouw. TMZ meldt maandag dat haar scheiding officieel is afgerond.

Beckinsale trouwde in 2004 met Len Wiseman. Hun relatie liep in 2015 op de klippen. Het stel had geen kinderen. In de scheidingspapieren staat dat zowel Beckinsale als Wiseman afzien van partneralimentatie.

In mei van dit jaar werd bekend dat er einde was gekomen aan een vier maanden durende relatie tussen Beckinsale en komiek Pete Davidson.

Beckinsale is onder meer bekend van de films Serendipity en Pearl Harbor, beide uit 2001. Ook speelde ze in de horrorfilmreeks Underworld.