Jelka van Houten is verlost van het kenmerkende moedervlekje in haar gezicht. Dat maakte de actrice maandag bekend via Instagram.

De 41-jarige Van Houten vond dat het wel tijd was om het vlekje naast haar linkerneusgat weg te laten halen: "Het moest gebeuren. Hij was al vertienvoudigd met de jaren."

Van Houten staat vanaf woensdag op de planken met De Verleiders Female. Het stuk gaat dan in première in het DeLaMar Theater in Amsterdam.

"Benieuwd of ik mijzelf nog herken als het genezen is. Dus voor wie straks bij de première denkt dat ik aan een gigantische puist heb lopen krabben: wees mild, ik heb best een traantje moeten laten."