Zangeres Mel B was zo blij toen de scheiding van voormalig echtgenoot Stephen Belafonte in 2017 rond was dat ze haar trouwring ter waarde van ruim 40.000 euro meteen in de prullenbak gooide. Dat vertelt de Spicegirl in een podcast die dinsdag uitkomt.

Mel B deed de onthulling in een gesprek over trouwjuwelen met zangeres Jamelia en journaliste Amy Nickell van de podcast Badoo’s Truth Flirts.

Toen Jamelia vertelde dat ze haar trouwring niet draagt omdat ze het kleinood verloren is, bekende Mel B schuchter: "Ik ben de mijne niet verloren; ik heb 'm weggegooid."

Na haar scheiding bleef Mel B berooid achter. Toch kijkt ze met een goed gevoel terug op haar actie: "Ik had geen rooie cent, maar dat maakte me niet uit. Ik had mijn vrijheid namelijk terug."