Nu al haar kinderen het huis uit zijn, overweegt Natasja Froger om kleiner te gaan wonen met haar echtgenoot René. Dat vertelt ze in een interview met NU.nl, naar aanleiding van het nieuwe programma Voor hetzelfde geld.

In het zesdelige programma waarvan de eerste aflevering maandagavond 20.30 uur bij RTL 4 te zien is, krijgen stellen de mogelijkheid om een week te 'proefwonen' in een huis buiten de Randstad. Froger vertelt dat ze zelf geen behoefte heeft om uit dat gebied te vertrekken, nu ze een rustige plek in Blaricum heeft gevonden.

"Ik kom van het platteland en heb door heel Nederland gewoond", zegt de presentatrice. "Waar we nu zitten, vinden we heerlijk. Een grote stad als Amsterdam is heel leuk om met vrienden een hapje te eten of naar een theatervoorstelling te gaan, maar vervolgens weer terugrijden naar de rust vinden wij toch wel erg lekker. Ik loop hier in de omgeving hard, we hebben honden waar ik graag mee op de hei wandel. Dat zie ik mezelf niet in de stad doen, met m'n honden aan de riem."

Wel kan Froger zich voorstellen dat ze een kleinere woning zou opzoeken. "We hebben geen haast, maar ik zie ons dat wel doen, nu alle kinderen het huis uit zijn. We hebben vijf slaapkamers, waarvan we er een gebruiken. Maar aan de andere kant: gisteravond waren ze er allemaal en dan is zo'n groot huis met een ruime keuken en eettafel toch ook wel gezellig. Er komt aanhang mee en we hebben inmiddels drie kleinkinderen. De familie wordt steeds groter. We hinken dus nog een beetje op twee gedachten, maar ooit gaan we hier wel uit."

In Voor hetzelfde geld worden stellen geblinddoekt naar drie verschillende huizen buiten de Randstad gereden. Froger zegt expres niet waar ze zich bevinden, maar geeft wel informatie over de afstand tot het werk, of over winkelcentra en scholen in de omgeving. Pas nadat er een huis is uitgezocht voor het proefwonen, wordt de locatie bekendgemaakt.

Toch liever toeristen met rolkoffers

"Het gaat erom dat mensen kiezen op basis van het gevoel dat een huis geeft", legt Froger uit. "Je zit ook nergens aan vast. Een van de stellen was de drukte in Amsterdam spuugzat en kwam terecht in een prachtig huis in Friesland. Het enige wat daar zo'n beetje bewoog, waren de blaadjes aan de bomen. Na anderhalve dag wilden ze gillend naar huis. Dan toch liever maar al die toeristen met hun rolkoffers."

Op die manier biedt Voor hetzelfde geld voor zowel kijkers als deelnemers een stukje horizonverbreding, legt Froger uit. "Alle lof mag daarbij uitgaan naar onze makelaar Debbie. Zij komt met plekken waar wij met z'n allen niet eens naar googlen. Waarom doen we dat niet? Waar slaat dat eigenlijk op? Er zijn prachtige plekken op een uurtje rijden van Amsterdam. Leuk om in zulke huizen te kunnen gluren voor dit programma. Dat is toch wat anders dan Funda."