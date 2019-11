Zayn Malik heeft bij zijn vertrek geen afscheid genomen van de andere bandleden van One Direction. Dit beweert zijn voormalig bandgenoot Liam Payne in een interview met GQ Hype.

In het interview bespreekt Payne de problemen in de band en het vroegtijdige vertrek van Malik. "Het ging vooral om de manier waarop hij wegging. We hebben nooit meer wat van hem gehoord. Hij heeft niet eens afscheid van ons genomen als ik eerlijk ben. Het was een vreemd en naar scenario voor ons", aldus de zanger.

Over Maliks moeite met beroemdheid, waardoor hij bijna nooit optreedt, zegt Payne: "Ik wilde hem daar wel over benaderen, omdat ik niet wilde dat hij het gevoel had dat hij de enige was die er last van had of dat we het op hem gemunt hadden. Wij waren de enige vijf die wisten hoe het voor ons voelde."

Payne legt uit dat hij niet goed wist hoe hij contact moest zoeken met Malik en zegt te hopen dat hij goede mensen om zich heen heeft. "Ik denk niet dat het iets is wat wij nog kunnen oplossen", stelt hij, verwijzend naar zichzelf en de andere voormalig One Direction-leden Niall Horan, Harry Styles en Louis Tomlinson.

Payne prijst tegelijkertijd het talent van Malik. "Hij houdt van muziek en is zeer getalenteerd. Hij was oprecht de beste zanger van ons allemaal. Het is jammer dat het tot een punt is gekomen dat hij niet meer wil optreden. Zijn muziek wordt enorm vaak beluisterd, maar hij gaat het podium niet meer op."

One Direction werd in 2010 gevormd in de Britse versie van X Factor. De band scoorde hits met liedjes als Best Song Ever, Story Of My Life en Drag Me Down. Malik stapte in 2015 uit de band. In 2016 kondigden de overige vier leden aan voorlopig te stoppen. De zangers zijn alle vijf met een solocarrière bezig.