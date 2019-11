Bassist Flea van rockband de Red Hot Chili Peppers gebruikt zijn naaktheid om in opstand te komen tegen het keurslijf van de mannelijke identiteit. Dit komt doordat zijn vader hem afwees toen hij op zesjarige leeftijd om een kus vroeg, vertelt de muzikant maandag in een interview met The Guardian naar aanleiding van zijn nog te verschijnen biografie Acid for the Children.

Die ervaring was voor de nu 57-jarige Michael Peter Balzary, de echte naam van Flea, erg pijnlijk. Het leidde tot zijn wil om te rebelleren tegen het keurslijf van de mannelijke identiteit, zo valt te lezen in het hoofdstuk Men Don't Kiss Men uit zijn biografie.

De Red Hot Chili Peppers gaven invulling aan Fleas rebellie door in het begin van hun carrière naakt te poseren voor het homopornoblad In Touch. De bandleden staan erom bekend hun eigen naaktheid niet te bedekken. Zo kwamen ze regelmatig met alleen een sok om hun geslachtsdeel optreden. In 2016 deed de band naakt mee aan Carpool Karaoke.

In eerdere conceptversies van zijn biografie weidde de 57-jarige Amerikaan Flea uit over zijn homoseksuele ervaringen. De bassist besloot die passages te schrappen. "Ik wilde niet dat dit zou leiden tot sensatie. Voor mij was het niet iets bijzonders. Ik was aan het experimenteren en wat bleek? Hé, ik ben niet homoseksueel."

Acid for the Children verschijnt op 5 november.