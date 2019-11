Het zwarte leren jasje en de zwarte broek die Olivia Newton-John droeg in de film Grease, zijn zaterdag op een veiling verkocht voor ruim 362.000 euro. Dat meldt Rolling Stone zondag.

Voor aanvang van de veiling werd verwacht dat de iconische items ongeveer 200.000 euro zouden opleveren. De kleren die Newton-John droeg in de musicalfilm tijdens het afsluitende nummer You’re the One That I Want bleken de best verkopende items tijdens de veiling die bestond uit meer dan vijfhonderd stukken uit de persoonlijke collectie van de actrice en zangeres. Het jasje werd verkocht voor bijna 218.000 euro en de broek voor ruim 145.000 euro.

De gehele opbrengst van de veiling gaat naar het Olivia Newton-John Cancer Wellness & Research Centre. Newton-John vecht momenteel zelf voor de derde keer tegen kanker.