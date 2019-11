Nasrdin Dchar heeft een bittere nasmaak overgehouden aan een restaurantbezoek in IJmuiden op zaterdagavond, schrijft hij op Twitter.

Voorafgaand aan een theateroptreden raakte de Marokkaans-Nederlandse acteur in gesprek met een ober, die hem van televisie dacht te kennen. "Ik zeg: 'Ja, dat zou zomaar kunnen.' Vervolgens zegt de ober gekscherend: 'In ieder geval niet van Opsporing Verzocht, haha'."

De acteur zegt dat hij te verbaasd was om op de opmerking te reageren. "Ik probeerde het in mijn hoofd goed te praten: Hij zal het vast goed bedoeld hebben. Maar ik ging, na heerlijk te hebben gegeten, met een bittere nasmaak terug naar het theater."

In een extra tweet voegt Dchar daar nog aan toe: "Tegelijkertijd ben ik helemaal klaar met: Hij of zij zal het wel goed bedoelen. Maar helaas ben ik op zo'n moment ook gewoon te bescheiden of misschien zelfs te laf om er iets van te zeggen."

Dchar won in 2011 een Gouden Kalf voor zijn hoofdrol in de roadmovie Rabat. Daarnaast was hij onder meer te zien in het oorlogsdrama Süskind en de televisieseries De 12 van Oldenheim, Mocro Maffia en Morten. Momenteel reist hij rond met zijn theatershow JA.