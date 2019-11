Daryl Sabara, bekend door zijn hoofdrol in vier Spy Kids-films, is in Los Angeles aangeklaagd voor vandalisme, meldt TMZ zondag op basis van verkregen rechtbankdocumenten.

Sabara zou op de campus van de universiteit van Californië twee zijpanelen van een auto hebben getrokken. Volgens bronnen van TMZ zou het voorval al in maart zijn gebeurd. De actie zou zijn vastgelegd door surveillancecamera's.

Sabara werd op zijn negende bekend met de jeugdfilm Spy Kids, dat gaat over twee kinderen met spionnen als ouders. Er kwamen drie vervolgdelen, waarvan het meest recente in 2011 verscheen. Verder was de acteur onder meer te zien in de horrorfilm The Green Inferno en de sf-film John Carter.

Afgelopen december trouwde Sabara met zangeres Meghan Trainor. De twee leerden elkaar kennen in 2014 en kregen twee jaar later een relatie.