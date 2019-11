Channah Koerten en Quentin Jarrett, oud-deelnemers aan Temptation Island VIPS, hebben hun relatie nieuw leven ingeblazen. Het stel woont weer samen.

Koerten laat zaterdag aan Shownieuws weten dat ze hopen weer naar elkaar te groeien, maar dat hun focus ligt op hun pasgeboren zoon Tiger.

Koerten kwam er kort voor haar deelname aan Temptation Island VIPS achter dat ze in verwachting was van haar toenmalige vriend Jarrett. Ze besloot haar deelname toch door te zetten. Uiteindelijk verliet het stel het programma alsnog.

De 25-jarige Koerten en de 28-jarige Jarrett waren voorafgaand aan Temptation Island te zien in Ex on the Beach Double Dutch. Na Temptation Island hield hun relatie in eerste instantie geen stand.