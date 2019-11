Harry Styles zou van plan zijn de huizen van zijn buren te kopen om zo zijn eigen veiligheid te kunnen waarborgen. De zanger is volgens bronnen van Daily Mail flink geschrokken nadat een van zijn fans dicht bij zijn voordeur wist te komen.

Styles zou inmiddels het huis achter het zijne al gekocht hebben en de aankoop van het huis naast hem is al bijna rond. In totaal heeft de zanger al zo'n 19 miljoen pond (ruim 22 miljoen euro) gespendeerd aan de woningen, zeggen de bronnen.

Op 21 oktober werd een stalker van de zanger veroordeeld tot een taakstraf van twaalf maanden, een maand in een afkickkliniek en een boete van 335 pond. De man ontmoette de zanger in maart, toen Styles hem ontdekte in een bushokje vlak bij zijn huis. De zanger kocht iets te eten voor de man, waarna het stalken begon en zo'n drie maanden duurde.

In mei deed Styles uiteindelijk aangifte, toen de man probeerde hem vast te grijpen.

Een woordvoerder van de zanger wil niet bevestigen dat Styles inderdaad de woningen in zijn buurt koopt.