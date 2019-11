Victoria Koblenko werd in augustus 2016 moeder van zoon Kiy en had van te voren verwacht dat ze een strenge moeder zou zijn. Dat valt uiteindelijk mee, zo vertelt ze in Vrouw.

"Ik had verwacht dat als ik in een boekje zou lezen dat hij op zijn tweede al zindelijk zou moeten zijn, hij dat dan van mij ook zou moeten. Maar niks van dat", aldus de 38-jarige actrice.

Ook haar eigen geduldigheid verraste haar: voor de komst van haar zoon dacht ze ongeduldiger zou zijn dan nu blijkt. "Maar ik merk wel dat als ik drie dagen met Kiy ben, ik op de derde dag strenger ben omdat mijn geduld dan sneller opraakt. Waar ik op dag één de tijd zou nemen voor een huilbui – dan maar te laat – gaat hij op dag drie eerder dreinend mee op de fiets."

Als het gaat om de opvoeding van zoon Kiy, zijn Koblenko en haar partner Evgeniy Levchenko het voor het grootste deel met elkaar eens. "In ieder geval als het gaat om de grote lijnen. En over eten. Ik wil mezelf geen gezondheidsgek noemen, maar ik wil wel dat Kiy goed eet. Laatst kwam hij terug van de crèche en zei hij dat hij pasta had gegeten. Bleek het patat te zijn geweest. Dat had-ie nog nooit eerder gezien. Ik ben trots dat hij broccoli en sperzieboontjes lekker vindt."