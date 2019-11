Thomas Dekker schreef in 2016 het boek Mijn gevecht waarin hij gebruikers en aanbieders van doping in de wielerwereld met naam en toenaam noemde. Michael Boogerd was één van de mensen die hij beschuldigde en de twee hebben elkaar nog steeds niet normaal gesproken.

"Hij voelt zich enorm slachtoffer, omdat ik heb beschreven welke rol hij speelde in de verspreiding van doping in het peloton. Het was niet dat hij dat deed om er rijker van te worden, hij werd er ook maar in meegezogen", aldus Dekker in gesprek met Het Parool.

De twee oud-wielrenners waren jarenlang goede vrienden, maar zijn na het uitkomen van het boek niet meer met elkaar in gesprek gegaan. Dekker zegt het wel geprobeerd te hebben. "Toen mijn boek net uit was, heb ik een paar keer geprobeerd een afspraak te maken, maar dan kwamen er steevast appjes waarin ik verrot werd gescholden. Ik wil best een gesprek, maar zo schiet het niet op."

In juli 2018 zei Boogerd nog iets vergelijkbaars tegen Wielerrevue. "Ik heb meermalen geprobeerd met hem in contact te komen voor een goed gesprek onder vier ogen, maar ik heb sterk de indruk dat hij mij ontloopt. Dat boek voelt voor mij als een soort persoonlijke afrekening van Thomas met het hele wielerwereldje en dan vooral met Michael Boogerd."

Dekker zegt in Het Parool dat hij de laatste jaren veel aan zichzelf heeft gewerkt en Boogerd niet. "Hij is verbitterd. Terwijl ik denk: het leven is te kort om boos te blijven."