Solange Knowles en haar man Alan Ferguson zijn sinds eerder dit jaar niet meer bij elkaar. Dit maakte Knowles op vrijdag bekend via Instagram.

"Elf jaar geleden ontmoette ik een fenomenale man die mijn hele bestaan veranderde. Eerder dit jaar zijn we gescheiden en onze eigen weg gegaan", schrijft Knowles (33) op Instagram. Volgens haar gaat het eigenlijk niemand wat aan, maar probeert ze toch zo eerlijk mogelijk te zijn. "Sinds ik een tiener ben heb ik mijn beste en slechtste momenten beleefd voor de ogen van wereld. Ik heb altijd geprobeerd volgens mijn waarheid te leven, hoe lelijk of liefdevol die ook is."

Alan Ferguson (56) is bekend als regisseur van muziekvideo's. Hij regisseerde video's voor talloze artiesten, waaronder Beyoncé, Janelle Monáe en Tiësto. Voor Knowles regisseerde hij video's bij de nummers Cranes in the Sky (2016) en Don't Touch my Hair (2016).

Knowles en Ferguson trouwden in 2014, in een kerk in New Orleans. De ceremonie werd destijds bijgewoond door Beyoncé, Jay-Z en hun dochter Blue Ivy.