Heidi Klum, die zich voor haar eigen Halloween-feest elk jaar in een spraakmakend kostuum hult, transformeerde dit jaar tot een mix van een alien, zombie en robot. Het Duitse model vertelt dat ze op het idee kwam door haar man Tom Kaulitz en zijn bandleden van Tokio Hotel, die geloven in het bestaan van aliens.

"De inspiratie komt van Tokio Hotel, de band van mijn man', vertelt Klum aan People. "Ze geloven in aliens."

Kaulitz op zijn beurt was gekleed in een astronautenoutfit en besmeurd met nepbloed. "Ik was in de ruimte, het universum aan het ontdekken en ik kwam dit wezen tegen", zegt de zanger over het verhaal achter hun kostuums. "Ik dacht: wow, die ziet er goed uit, dus ik nam haar mee naar de aarde."

Volgens het echtpaar, dat eerder dit jaar trouwde, hadden ze al een jaar het idee voor deze outfits. "Zodra ik het kostuum uittrek, denk ik al aan de volgende Halloween", vertelt Klum.

Vorig jaar waren Klum en Kaulitz, die elkaar sinds februari 2018 kennen, voor het eerst samen te zien op het Halloween-feest. Toen vermomden ze zich als animatiepersonages Shrek en Fiona.