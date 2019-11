Actrice Lori Loughlin en haar man Mossimo Giannulli hebben ontkend schuldig te zijn aan omkoping, meldt Us Weekly. Ze worden ervan verdacht een universiteit in Californië geld te hebben geboden om hun dochters toegelaten te krijgen.

De 55-jarige actrice en haar man zijn onderdeel van een groep van elf verdachten die in het omkopingsschandaal nu een nieuwe aanklacht te horen hebben gekregen. Het stel zou een half miljoen dollar hebben betaald om ervoor te zorgen dat hun dochters Bella (21) en Olivia Jade (20) ingeschreven zouden staan als onderdeel van het roeiteam van de universiteit, terwijl ze deze sport niet beoefenen.

Loughlin en Giannulli werden in maart al beschuldigd van fraude en witwassen, maar beweerden toen ook niet schuldig te zijn. De voormalige Full House-actrice kan tot een celstraf van twintig jaar worden veroordeeld als ze schuldig wordt bevonden.

De voormalige Desperate Housewives-actrice Felicity Huffman is een van de vijftig ouders die in totaal bij het schandaal zijn betrokken. Ze is niet vervolgd voor witwassen, maar wel voor fraude. De actrice heeft haar celstraf van twee weken al achter de rug. Daarnaast werd Huffman ook veroordeeld tot een taakstraf van 250 uur, een boete van 30.000 dollar en een voorwaardelijke celstraf van een jaar.