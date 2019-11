Donderdag werd bekend dat Sylvie Meis zich heeft verloofd met Niclas Castello. Wie is deze 41-jarige Duitse kunstenaar eigenlijk?

Meis en Castello werden in juli van dit jaar veelvuldig samen gezien en bevestigden kort daarna een relatie te hebben. De twee ontmoetten elkaar naar verluidt op de bruiloft van een van de vriendinnen van de presentatrice.

Deze donderdag plaatste Meis een foto op Instagram waarop ze met een nieuwe ring om haar vinger te zien is. Haar management bevestigde later die dag dat de Nederlandse en de Duitser trouwplannen hebben.

Castello wordt in 1978 geboren als Norbert Zerbs in een klein stadje in Duitsland. Als jongen raakt hij betrokken bij de Duitse streetartscene. Ook verblijft hij een periode in de Parijse wijk Montmartre, waar hij deel uitmaakt van de kunstenaarskring rond de Franse urban artist Invader.

Castello gaat weer terug naar Duitsland, waar hij een tijdje een kunstopleiding aan een privé-universiteit volgt. Na twee jaar stopt Castello met zijn studie en verhuist hij naar New York. Daar gaat hij in de leer bij Arleen Schloss, destijds een beroemde kunstenaar en mentor van onder anderen Jean-Michel Basquiat en Keith Haring.

Van streetart naar popart

De Duitser legt zich in New York ook toe op streetart, maar ontwikkelt zich langzamerhand steeds meer op het gebied van popart. Castello raakt vooral bekend door zijn The Kiss-beelden: sculpturen van monden in allerlei verschillende kleuren en materialen.

Ook de verzameling brandblussers die hij beschilderde en beplakte is een populair werk van zijn hand. De Duitse kunstenaar gooit eveneens hoge ogen met zijn cubic paintings: door hem vervaardigde schilderijen die hij opfrommelt en in een glazen kubus tentoonstelt.

De kunst van Castello is ook populair bij beroemdheden: zo zouden Beyoncé, JAY-Z en Arnold Schwarzenegger tot zijn klantenkring behoren.