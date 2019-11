Ian Ziering en zijn vrouw Erin Ludwig gaan na negen jaar huwelijk uit elkaar, schrijft de Beverly Hills 90210-acteur vrijdag op Instagram.

"Het is met een zwaar hart dat ik jullie moet vertellen dat Erin en ik uit elkaar gaan. Met onze hectische werkschema's hebben we het drukker dan ooit en daardoor zijn we de afgelopen jaren uit elkaar gegroeid", schrijft Ziering.

Zijn vrouw Erin laat op haar Instagram-pagina weten dat de acteur degene was die het initiatief nam tot een scheiding. "Na 9,5 jaar huwelijk heeft Ian de scheiding aangevraagd. Na meerdere keren te hebben geprobeerd het goed te maken, wist ik dat het tijd was om op te geven", aldus Ludwig.

Het stel, dat in 2010 trouwde, heeft samen twee dochters. De scheiding zou voor Ziering zijn tweede zijn, eerder was hij van 1997 tot 2002 getrouwd met Nikki Schieler.

De acteur brak in 1990 door met zijn rol als Steve Sanders in de serie Beverly Hills 90210. Hierna was hij onder meer te zien in CSI:NY en de Sharknado-filmreeks. Dit jaar speelde hij zichzelf in BH90210, de vernieuwde versie van Beverly Hills 90210, die werd uitgezonden op de zender FOX.