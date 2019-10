James Cromwell is gearresteerd tijdens een PETA-protest aan de Texas A&M University. Hij protesteerde daar tegen het gebruik van honden voor medisch onderzoek.

Cromwell, die in de loop van de jaren bij meerdere protesten is gearresteerd, werd beschuldigd van het belemmeren van procedures door wanordelijk gedrag meldt een woordvoerder van de politie aan People. Na het betalen van een boete van $5000 werd Cromwell weer vrijgelaten.

Via een verklaring liet de 79-jarige American Horror Story-acteur weten dat het tijd is dat het experimenteren op honden door Texas A&M gestopt wordt. "Texas A&M blijft honden kwellen, terwijl deze experimenten nooit hebben geleid tot een remedie voor mensen met spierdystrofie", aldus Cromwell.

Volgens PETA stopte de universiteit met het fokken van honden voor experimenten met spierdystrofie bij honden, maar gaan de experimenten nog steeds door.

Cromwell werd in 2017 gearresteerd terwijl hij protesteerde tegen wreedheid tegen orka's. Hij werd eerder dat jaar veroordeeld tot een week gevangenisstraf als gevolg van een arrestatie in 2015 tijdens een protest bij een elektriciteitscentrale in New York.