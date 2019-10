Sylvie Meis is verloofd met haar vriend Niclas Castello, bevestigt haar management tegen het Duitse Bunte.de. De geruchten over een verloving tussen de 41-jarige presentatrice en de eveneens 41-jarige kunstenaar gingen al langer, omdat Meis werd gezien met een nieuwe ring om haar vinger.

Meis en Castello werden in juli veelvuldig samen gezien en bevestigden kort daarna een relatie te hebben. Verdere details over de verloving en het aanstaande huwelijk wil het management niet kwijt.

Meis was van 2005 tot 2013 getrouwd met oud-voetballer Rafael van der Vaart. Samen hebben ze zoon Damián. In 2017 verloofde de presentatrice zich met zakenman Charbel Aouad, maar de twee gingen later dat jaar uit elkaar.

Sylvie Meis toont de vermeende verlovingsring op Instagram.