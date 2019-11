Sylvie Meis gaat alweer trouwen, Dave Roelvink is vrijgezel en Ronnie Flex wordt boevenvanger. Een overzicht van de entertainmentwereld van afgelopen week.

Rafael van der Vaart, Guillaume Zarka, Samuel Deutsch, Maurice 'Momo' Mobetie, Charbel Aouad, Sander Klieverink, Manuel Campos Guallar, Bart Willems: de exen van Sylvie Meis zijn niet op één hand te tellen. Haar verlovingen wel: dat zijn er maar drie. Ooit verloofde ze zich uiteraard met Rafael waarna een huwelijk van acht jaar met een klap eindigde. Vervolgens was Charbel de man aan wie de presentatrice eeuwige trouw zou beloven, maar dat huwelijk ging niet door. En nu is daar dan verloving nummer drie: met Niclas Castello.

Of het dit keer wel tot een sprookjesbruiloft komt, weten we natuurlijk nog niet, maar bij Sylvie op kantoor zullen er ongetwijfeld alweer weddenschappen zijn afgesloten over de duur van de relatie en het huwelijk. Gelukkig kan Sylvie daar zelf ook om lachen. "In mijn bedrijf wordt er, zoals in elk bedrijf, gepraat. Ik weet dat ze weddenschappen houden als ik met iemand aan het daten ben: 'Hoelang houdt deze het uit? En wanneer maakt Sylvie haar exit?'. Ik vind dat alleen maar grappig."

Heel vreemd is het niet dat zelfs haar werknemers nu zijn overgegaan op de weddenschappen: met zeven relaties in zes jaar tijd vindt Sylvie zichzelf weliswaar een non, de rest van de wereld lijkt daar iets anders tegenaan te kijken. Dat Sylvie en Niclas nu zo'n vier maanden samen zijn helpt de zaak niet en dat Sylvie aan het begin van dit jaar nog riep dat Bart Willemse misschien wel de ware was ook niet.

Het leek er even op dat Sylvie geleerd had van haar vorige relatie: van Niclas plaatst ze, anders dan bij al haar exen, zelf geen foto's op sociale media. Op haar Instagram-account is, afgezien van de enorme ring die ze sinds kort draagt, weinig te merken van het prille liefdesgeluk. Zelf heeft ze ook niet gereageerd op de verloving. Dat liet ze dit keer aan haar manager over.

Voor Sylvie zou het fijn zijn als Niclas echt de ware is en ze nog een lang en gelukkig leven met hem kan leiden. Voor de roddelbladen is het minder: moeten ze na zes jaar nu dan toch echt op zoek naar een nieuw doelwit?

Helemaal verwijderd uit je leven

Zoek je nog naar een creatieve manier om aan je vrienden en familie bekend te maken dat je relatie voorbij is? Leer van de sterren! Stap 1: ontvolg je ex direct op ieder sociaal medium dat er bestaat, stap 2: verwijder alle foto's die je in de afgelopen jaren hebt opgespaard. Meer is er niet voor nodig, iedereen weet meteen hoe het zit.

Deze week liet Dave Roelvink zien hoe effectief deze manier van bekendmaken is. De dj en zoon van Dries verwijderde iedere foto waar ook maar een stukje Julia Mekkes op stond en verwijderde haar account uit het lijstje van mensen die hij volgt.

De roddelpers zat er direct bovenop en belde vader Dries voor een verklaring, maar hij zei in eerste instantie niet beter te weten dan dat zijn zoon nog dolgelukkig was met Julia. Dat op Julia's account alle foto's wel nog stonden en zij Dave wel nog volgde, maakte de zaak alleen nog maar ingewikkelder. Hoe zat het nou?

Het verlossende woord kwam uiteindelijk toch van Dries. Met de bevestiging dat het uit was, gooide hij ook direct een gerucht dat blijkbaar de ronde deed de wereld in. Julia zou Dave hebben bedrogen. Onzin, zo verklaarde Dries, maar dat er daarvoor bij de grote media nog geen moment over gesproken was, hielp de zaak niet.

Julia was inmiddels ook op de hoogte van het beleid om alles te verwijderen en gooide in rap tempo iedere herinnering aan de relatie van drie jaar van haar accounts. Eén bericht plaatste ze juist: een foto van zichzelf en Dave waarbij ze duidelijk maakte dat het gewoon niet meer werkte met Dave en dat ze daarom uit elkaar zijn.

Daves tijdlijn is Julia-vrij, Julia's tijdlijn is Dave-vrij, maar gelukkig is er één mooie herinnering die nog heel lang zal blijven bestaan aan de relatie: hond Klaas. De trouwe viervoeter hoeft van geen van zijn baasjes afscheid te nemen; Dave en Julia hebben gekozen voor een co-ouderschap.

Het heft in eigen handen nemen

Wil je dat de dingen goed verlopen, kun je ze altijd het beste maar zelf doen. Jij weet als geen ander hoe je de dingen graag ziet en kan dus precies zeggen of het nu goed is, of niet. En als je het zelf doet, dan gebeurt het tenminste ook wanneer jij wil. Alleen maar pluspunten.

Ronnie Flex moet dat gedacht hebben toen hij deze week drie mannen bij zijn voordeur ontdekte. De een verkleed als pizzabezorger, de andere twee gemaskerd. Ronnie deed niet open, want hij had geen pizza besteld, en dat bleek uiteindelijk een goed besluit: de mannen zouden van plan zijn geweest hem te overvallen in zijn eigen huis.

Woedend was Ronnie; hij werkt keihard voor zijn geld en zijn spullen, en een stel mannen dacht daar even misbruik van te kunnen maken en er met wat geweld hun geld en spullen van te maken. Hij belde de politie, maar besloot dat dit eigenlijk niet genoeg was en ging een stap verder.

Op zijn Instagram-account deelde hij videobeelden van de mannen die voor zijn deur stonden en loofde een beloning uit voor de beste tip. Je vrienden verraden doe je natuurlijk niet zomaar, maar Ronnie hoopt dat 10.000 euro voldoende moet zijn om mensen ervan te overtuigen dat ze toch echt de identiteit van deze mysterieuze mannen moeten onthullen.

Omdat de mannen nooit het huis zijn binnengekomen, weten we niet wat goedkoper was geweest voor Ronnie: zich laten overvallen of nu in één keer die duizenden euro's neertellen. Hopelijk hoeft Ronnie het nooit te weten te komen. Dat er mannen zo voor je deur staan, moet doodeng zijn.

Helaas voor ons houden Ronnie en zijn manager Ali, die de video ook deelde, hun volgers niet erg op de hoogte. We hebben nog geen flauw idee of de boeven inmiddels gevangen zijn. Hopelijk krijgen we binnenkort een update.