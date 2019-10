Kylie Jenner eist een straatverbod voor een man met een glazen pijp die toegang wilde tot haar afgeschermde huis in de heuvels van Hollywood.

Volgens verschillende media zou de 22-jarige man herhaaldelijk op de voordeur hebben geslagen en hebben geëist dat hij de 22-jarige realitytelevisiester kon spreken.

Jenner en haar anderhalf jaar oude dochter Stormi Webster waren ten tijde van het bezoek van de man niet aanwezig op het landgoed. Volgens Jenners advocaat Shawn Chapman Holley verlangt de succesvolle zakenvrouw dat de man vanaf nu op zijn minst zeker 90 meter van haar, haar huizen en haar auto's verwijderd blijft.

De man werd aangehouden, maar kreeg het voor elkaar om de glazen pijp mee de gevangenis in te smokkelen. Daar is hij voor aangeklaagd. Welke rol de pijp bij het onrechtmatige betreden van Jenners landgoed speelde, is verder niet bekend.

Realityster al vaker lastiggevallen door bewonderaars

Jenners heeft inmiddels veel ervaringen met stalkers en mensen die haar lastigvallen op haar woonadres. In 2015 werd een stalker die enkele dagen eerder uit een psychiatrische gevangenis ontsnapt was opgepakt. In 2016 vernielde een doorgedraaide bewonderaar het beveiligingshek van haar vorige woonplek.

Hoewel Jenner na ieder incident haar beveiliging opschaalde, lijkt het mensen nog steeds te lukken om ongevraagd dicht bij haar in de buurt te komen.