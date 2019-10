Johnny Depp heeft de langlopende juridische strijd met zijn voormalige advocaat beëindigd door een bedrag van acht cijfers aan te nemen in een schikking. Dat maakte zijn huidige advocaat woensdag in een verklaring bekend, meldt Variety.

Depp klaagde zijn voormalig advocaat in oktober 2017 aan, omdat hij hem ervan beschuldigde ten onrechte meer dan 30 miljoen dollar aan juridische kosten te hebben gerekend in de loop van hun achttienjarige zakelijke relatie.

Zijn ex-advocaat Jake Bloom ging tegen deze beschuldigingen in door te zeggen dat Depp zijn rekeningen niet volledig had betaald en probeerde de zaak te laten seponeren. In een uitspraak oordeelde de rechter vorig jaar echter in het voordeel van Depp. Het duo zou volgens de rechter een onterechte overeenkomst hebben over de commissie die Bloom ontving op basis van de inkomsten van Depp.

Ondanks deze uitspraak aanvaard Depp nu toch een schikking en hiermee vervalt een verdere vervolging en gerechtelijke procedure.

Bryan Freedman, die Bloom vertegenwoordigt, zegt dat de rechtszaak is beslecht voor een "fractie" van de oorspronkelijke eis van Depp.

Hoewel Freedman er naar eigen zeggen van overtuigd was dat het recht in de rechtszaal uiteindelijk zou zegevieren, zegt hij blij te zijn met deze schikking omdat dit het afwikkelingsproces zou versnellen en het zijn cliënt toestaat om "eindelijk uit de ellenlange procedurestrijd met Depp te stappen", aldus Freedman.

Volgens de huidige advocaat van Depp vermeed Bloom hiermee vooral de schaamte die hem ten deel zou vallen in de rechtszaal zodra het bewijs van Depps kant op tafel zou komen. Maar zover zal het dus nooit komen.

Depp is nog steeds verwikkeld in een rechtszaak met zijn ex-vrouw, Amber Heard, die hij beschuldigt van laster. Heard zou in een artikel in The Washington Post hebben uitgehaald naar haar ex-man. Ze beschuldigde hem van seksueel geweld en mishandeling. Ter compensatie eist Depp nu een bedrag van 50 miljoen dollar (ruim 44 miljoen euro).