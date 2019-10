De Amerikaanse actrice Meg Ryan is niet meer verloofd met rockmuzikant John Mellencamp, meldt Us Weekly woensdag. Ze hadden een relatie van acht jaar.

In november 2018 verkondigde Ryan op Instagram dat ze verloofd was met Mellencamp. In 2011 kregen de twee een relatie. In de jaren daarna volgde een knipperlichtrelatie.

Er gingen geruchten dat de relatie voorbij was toen de 57-jarige actrice in Los Angeles was gezien zonder verlovingsring.

In 1991 tot 2001 was de actrice getrouwd met de acteur Dennis Quaid. Ze kregen samen een zoon. Later adopteerde Ryan een dochter uit China. De 68-jarige Mellenkamp heeft vijf kinderen uit verschillende relaties.