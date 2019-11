Waar sociale media bij veel bekende Nederlanders vollopen met haatreacties, ontspringen de zangeressen van OG3NE de dans. Onder hun foto's op Instagram staan, tot hun eigen opluchting, vooral positieve reacties.

"Ik vind het zo bijzonder dat mensen die je niet kent, toch zo betrokken bij je kunnen zijn. Dat mensen zich kunnen inleven en met je meedenken, geeft voor mij aan dat er nog heel veel goedheid in de mens zit", aldus Shelley Vol in gesprek met NU.nl.

Lisa is het eens met haar zus: "Het geeft me wel een beetje hoop, omdat ik bij heel veel andere mensen zie hoeveel haat er onder hun berichten komt. Hoeveel haat er wordt verspreid op sociale media, door mensen die elkaar helemaal niet kennen."

"De haatreacties die ik heb gehad kan ik op één hand tellen en ik weet ook dat ik die allemaal beantwoord heb. Dan zeg ik ook: ga lekker ergens anders heen als je mijn berichten niet wil zien. Dat is voor mij ook fijner", aldus Lisa.

De zussen denken dat het ook een beetje aan hun eigen mentaliteit ligt. Shelley: "Wij proberen onszelf altijd positief in te stellen, wij zullen nooit in een Twitter-fittie terechtkomen of onze mening geven over iets waar we totaal niets van afweten. Of mensen persoonlijk aanvallen, dat zullen we nooit doen. Ik denk dat mensen dat toch zien, omdat het verder wel veel gebeurt, ook op sociale media en door collega-artiesten naar elkaar toe. Zo zijn wij niet."

Amy: "Wij hebben zo'n brede doelgroep, van tien tot tachtig jaar, en dat je dan toch nog de positiviteit kan filteren is dan wel heel bijzonder. Je ziet het bij ons alle kanten opgaan, maar ze zijn vooral allemaal heel lief. Ze gaan allemaal netjes in de rij staan, doen niet aan dringen of zo. We hebben nog nooit gehad dat het uit de hand liep of zo. We willen het gewoon gezellig hebben met z'n allen."