Presentator Jan Versteegh ligt in het ziekenhuis. Hij is woensdagochtend geopereerd aan zijn keel, meldt zijn management aan NU.nl.

De operatie is goed gegaan. De 33-jarige presentator heeft pijn, maar het vooruitzicht is dat hij snel is hersteld. Hij mag op dit moment niet praten en moet de komende tijd rust houden.

Versteegh heeft op zijn Instagram-account een foto van zichzelf geplaatst in het ziekenhuis. De presentator krijgt veel meelevende reacties van zijn volgers.

Wat de presentator precies mankeerde, is onduidelijk. NU.nl is in afwachting van een reactie van zijn management.

Jan Versteegh ligt in het ziekenhuis. (Foto: Instagram Jan Versteegh).