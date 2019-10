Airen Mylene en Taeke Taekema krijgen voor de tweede keer een zoontje, vertelt de presentatrice woensdag aan Weekend. Halverwege december gaat ze met zwangerschapsverlof.

Ondanks het mooie nieuws heeft Mylene de afgelopen tijd veel zorgen gehad: toen ze drie maanden zwanger was, werd duidelijk dat haar vader zijn tweede kleinkind waarschijnlijk nooit zou kunnen vasthouden. "Dat kwam héél hard bij me binnen, ik vond het zo ontzettend moeilijk", vertelt ze.

Ze was bang dat de zorgen effect hadden op haar zwangerschap. "Dat kwam vooral doordat mensen tegen me zeiden: je moet oppassen, zorg dat je jezelf niet voorbij loopt." De 34-jarige presentatrice kreeg veel steun van haar partner. "Als ik het zwaar had, wist hij dat altijd wel te relativeren met een slechte grap."

Mylene is dankbaar dat ze er voor haar vader, die in augustus van dit jaar overleed, kon zijn. "We hebben goede gesprekken met elkaar gevoerd, dat vind ik zó waardevol."

Mylene en Taekema zijn sinds 2016 samen. De vonk sloeg in 2015 over tijdens het programma Wie is de Mol?. In maart 2018 kregen zij hun eerste zoontje: Bodhi Doeke.