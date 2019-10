Frans Duijts is sinds zijn maagverkleining in augustus 20 kilo afgevallen en weegt nu 103 kilo, laat de zanger woensdag weten via Instagram.

"Op een paar ons na is er 20 kilo af", verkondigt de zanger in een bijschrift naast foto's van zichzelf van voor en na de operatie. "Het belangrijkste is dat mijn bloedwaarden goed zijn. Ik hoef dus geen medicijnen meer te slikken."

In augustus maakte de veertigjarige Duijts wereldkundig onder het mes te gaan voor een maagverkleining. De ingreep was noodzakelijk, omdat zijn bloedsuikergehalte en cholesterolwaarden niet goed onder controle waren te krijgen. De zanger streamde zijn maagoperatie.

Duijts vertelde voor zijn maagverkleining de ingreep te willen ondergaan om zijn kinderen en hopelijk ook zijn kleinkinderen te kunnen zien opgroeien.