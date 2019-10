Nikkie de Jager, die in 2017 een video opnam waarin ze Kim Kardashian opmaakte, gooide een mail van de realityster met daarin een verzoek voor een samenwerking aanvankelijk weg. De YouTube-ster dacht in eerste instantie dat ze te maken had met een grappenmaker.

In gesprek met Grazia vertelt de 25-jarige De Jager dat ze de mail kreeg in de tijd dat ze nog geen manager had die alle verzoeken kon overzien. "'Kim gaat haar eigen make-upmerk lanceren...' stond er, en ik dacht: dat is natuurlijk hartstikke nep, dus ik heb 'm weggegooid."

Een paar weken later zag de presentatrice en YouTuber dat Kardashian daadwerkelijk een make-upmerk ging opzetten.

"Dus ik dacht: o, dat klopte dus wel. Niet veel later kreeg ik weer een mail: 'Hey, we hebben je een paar maanden geleden gemaild of je wil filmen met Kim en daar kregen we helaas geen reactie op. We willen dit nog steeds heel graag doen.' Bleek het dus helemaal geen grap te zijn geweest. Toen heb ik dat natuurlijk wel gedaan."

De Jager gaat volgend jaar trouwen

In het gesprek vertelt de verloofde De Jager ook dat haar huwelijk met Dylan Drossaers gepland staat voor volgend jaar.

"Gewoon in Nederland", vertelt de make-upartieste. "Klein, compact én gezellig. Heel veel tijd om erover na te denken, heb ik nog niet gehad, ik ben zelfs te druk geweest om al naar een jurk te kijken. Maar dat komt wel als het huis klaar is. We gaan het in ieder geval relaxed houden; ik word geen bridezilla."

Wegens het huwelijk zal de documentaire die Linda Hakeboom gaat maken over De Jager worden uitgesteld, zodat dit ook nog kan worden meegenomen in het project.

Drossaers vroeg De Jager in januari of zij een relatie met hem wilde. In augustus ging hij tijdens een vakantie in Italië op één knie om haar ten huwelijk te vragen.