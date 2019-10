Kevin Hart heeft woensdag een video uitgebracht waarin hij beelden deelt van zijn revalidatie na het auto-ongeluk waarbij hij op 1 september betrokken was. De komiek en acteur geeft zelf commentaar bij de video, die hij heeft gedeeld via Instagram.

In de video suggereert een arts dat Harts herstel een jaar in beslag zal nemen. "Ik heb geen haast", reageert de veertigjarige komiek en acteur daarop. "Het komt erop neer dat je geen controle hebt. Je denkt van wel, maar dat is niet het geval."

"Neem het heden niet aan als een vanzelfsprekendheid. Je weet niet wat er morgen kan gebeuren", geeft Hart de kijker advies. "Ik ben dankbaar voor het leven, dat ik er nog ben. Dat ik de kans krijg om een betere versie van mezelf te worden. Ik zie uit naar een geweldig 2020."

Harts auto reed op 1 september rond 1 uur 's nachts door een hek in het Amerikaanse Malibu en kwam vervolgens in een diepe greppel terecht. De komiek reed niet zelf. Hij had na het ongeluk een spoedoperatie aan zijn rug nodig.