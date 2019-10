YouTuber Dylan Haegens heeft zijn vriendin Marit Brugman ten huwelijk gevraagd. Hij maakt het nieuws bekend met een foto op Instagram.

"She said yes! Geloof het of niet, maar het is echt gebeurd. Vandaag tijdens de allerlaatste opnames van Cliffhanger ooit. Marit is nu officieel mijn verloofde", schrijft Haegens bij een foto waarop hij in pak op zijn knieën gaat voor Brugman in een trouwjurk.

Op het account van Brugman is te zien dat het stel direct een feest organiseerde om met hun vrienden de verloving te vieren.

De 29-jarige Brugman is nauw betrokken bij het maken van de succesvolle YouTube-filmpjes van de 27-jarige Haegens. Ze is mede-eigenaar van videoproductiebureau Haegens Media en bracht vorig jaar ook De Film van Dylan Haegens in de bioscoop.