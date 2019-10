Dierenarts Jan Pol, bekend van de realityserie The Incredible Dr. Pol, is opa geworden van een kleindochter. Zijn zoon Charles Pol en diens vrouw Beth bevestigen aan People dat ze ouders zijn geworden van dochter Abigail.

Abigail werd op zaterdag geboren. "God heeft ons een prachtige dochter geschonken. We zijn zo blij dat ze er eindelijk is. We zijn dankbaar voor iedereens steun en liefde", laten Charles en zijn vrouw weten.

Ook Dr. Pol en zijn vrouw Diane reageren blij op het geboortenieuws. "Het is 21 jaar geleden dat we voor het laatst een baby in de familie hadden. We zijn zo blij met de komst van Abigail", vertellen ze.

De dierenarts in Michigan, die in Drenthe werd geboren en in Utrecht studeerde, werd de ster van zijn eigen realityserie door zijn zoon Charles, die een carrière in televisie ambieerde en de uitvoerend producent van The Incredible Dr. Pol werd. De serie, die inmiddels al zestien seizoenen telt, wordt op National Geographic uitgezonden en is een internationaal succes.

Dr. Pol en zijn vrouw hebben drie geadopteerde kinderen: Diane jr. (46), Kathy (46) en Charles (40). Kathy schonk Pol en zijn vrouw al twee kleinkinderen.